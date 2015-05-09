Драйвер для Canon CanoScan LiDE 25
Драйверы для сканера Canon CanoScan LiDE 25 под Windows 7 — XP.
ScanGear CS
ОС: Windows 7 — XP
Язык:
- х32 — lide25 vst 11012ru.exe — v11.012, 26.10.07 — [8.62 MB];
- х64 — lide25 vst64 11011aru.exe — v11.011a, 26.10.07 — [3.97 MB].
Windows XP — только 32-bit.
Для установки нужно скачать драйвер CanoScan LiDE 25 нужной разрядности, запустить его двойным кликом и следовать инструкциям.
Дополнительное ПО
Сканируйте с удовольствием.
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не работает
на win7 не работает
Здравствуйте
А CanoScan Toolbox ставили?
на Win 10 откуда можно скачать дайвер
Здравствуйте, для 10-ки нет драйверов для данного сканера, пробуйте установить от 7-ки в режиме совместимости, либо установит виртуальную ОС
Доброго всем дня! Поскажите, после установки драйверов, скан не запускается, я понимаю необходима программа сканирования, как это сделать? И еще , при подключении просит драйвер WIA, где можн скачать? спасибки, всем кто ответит!
Благодарю! Сканер прекрасно работает под Win_10(64)!!! Антон Вам отдельная благодарность, CanoScan Toolbox устанавливать обязательно!