Драйвер для Canon CanoScan LiDE 25 Соглашение Драйверы для сканера Canon CanoScan LiDE 25 под Windows 7 — XP. ScanGear CS ОС: Windows 7 — XP

Язык: х32 — lide25 vst 11012ru.exe — v11.012, 26.10.07 — [8.62 MB];

х64 — lide25 vst64 11011aru.exe — v11.011a, 26.10.07 — [3.97 MB]. Windows XP — только 32-bit. Для установки нужно скачать драйвер CanoScan LiDE 25 нужной разрядности, запустить его двойным кликом и следовать инструкциям. Дополнительное ПО CanoScan Toolbox Сканируйте с удовольствием. Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter. Поделиться:

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