Драйверы для сканера Canon CanoScan LiDE 25 - [скачать]

Драйвер для Canon CanoScan LiDE 25

Canon CanoScan LiDE 25

Canon CanoScan LiDE 25

Соглашение

Драйверы для сканера Canon CanoScan LiDE 25 под Windows 7 — XP.

ScanGear CS

ОС: Windows 7 — XP
Язык: Русский

Windows XP — только 32-bit.

Для установки нужно скачать драйвер CanoScan LiDE 25 нужной разрядности, запустить его двойным кликом и следовать инструкциям.

Дополнительное ПО

Сканируйте с удовольствием.

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Комментарии:
  1. Pe[hf говорит:
    11.08.2017 в 11:12

    не работает

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  2. Аноним говорит:
    29.08.2017 в 11:17

    на win7 не работает

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  3. Акжайык говорит:
    16.10.2017 в 19:23

    на Win 10 откуда можно скачать дайвер

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    • Павел Чуднов говорит:
      17.10.2017 в 05:46

      Здравствуйте, для 10-ки нет драйверов для данного сканера, пробуйте установить от 7-ки в режиме совместимости, либо установит виртуальную ОС

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  4. Ася говорит:
    22.11.2017 в 12:50

    Доброго всем дня! Поскажите, после установки драйверов, скан не запускается, я понимаю необходима программа сканирования, как это сделать? И еще , при подключении просит драйвер WIA, где можн скачать? спасибки, всем кто ответит!

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  5. Александр говорит:
    04.05.2019 в 06:56

    Благодарю! Сканер прекрасно работает под Win_10(64)!!! Антон Вам отдельная благодарность, CanoScan Toolbox устанавливать обязательно!

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